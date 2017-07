ESCLUSIVA TMW - Lazio, l'ex Sergio farà da consulente per la Cavese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Cavese, società campana di Cava de’ Tirreni iscritta al campionato di Serie D, si prepara per arrivare ai nastri di partenza con uno staff tecnico che dovrebbe ufficializzare a breve: l’allenatore dovrebbe essere Leonardo Bitetto, il consulente di mercato Raffaele Sergio (ex terzino della Lazio, nato a Cava), mentre il ruolo di direttore tecnico potrebbe andare a Vittorio Belotti, già allenatore della stessa Cavese. La società dovrà lavorare ora per allestire la squadra in poco tempo con un budget limitato.