ESCLUSIVA TMW - Lazio, Milan sempre in pole per Keita. No a Balotelli

© foto di Federico Gaetano

Lazio al lavoro sul mercato, tra entrate e uscite. Ve ne avevamo parlato qualche settimana fa, sono arrivate conferme: Felipe Anderson può lasciare i biancocelesti. In uscita per le richieste arrivate Keita, un profilo che piace molto alla Juve ma rimane in pole il Milan e la sensazione è che alla fine possa davvero vestire rossonero. E si cerca una sistemazione per Federico Marchetti. Sul fronte attaccanti si cerca un'alternativa a Ciro Immobile: no a Mario Balotelli, che piace invece al Marsiglia ed è un'idea concreta come per la Lazio lo è Gnabry del Werder Brema. Comincia il mercato, Lotito si muove...