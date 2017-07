ESCLUSIVA TMW - Lazio, niente di fatto per Caceres: ostacolo "extracomunitario"

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente ritorno in Italia per José Martin Caceres. Non per ora, almeno, non alla Lazio. Secondo quanto raccolto da TMW, la trattativa fra il difensore uruguaiano e i biancocelesti si è conclusa con un nulla di fatto. L'ex Juve si è proposto e la Lazio ci ha pensato: le parti hanno anche parlato di cifre, ma l'affare al momento è sfumato per lo status da extracomunitario del giocatore.