ESCLUSIVA TMW - Lazio, nuovi contatti per Lemar: intermediari al lavoro

La Lazio va a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Nuovi contatti informali in questi giorni per Thomas Lemar, centrocampista del Monaco. Trattativa avviata, intermediari al lavoro per provare a chiudere un’operazione che sembra complicata. La Lazio punta forte sul giocatore che vuole lasciare il Monaco. Lotito cerca il colpo, tutto su Lemar...