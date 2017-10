ESCLUSIVA TMW - Lazio, proposto Sagna. In Bundes ci pensa il Wolfsburg

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Opportunità a parametro zero per la Lazio e non solo. Bacary Sagna, laterale francese classe '83, è svincolato dopo la fine del suo rapporto con il Manchester City. Per lui si è parlato in tempi recenti di un interessamento da parte di Inter e soprattutto Milan, ma secondo quanto raccolto da TMW vi sarebbero stati contatti esplorativi anche con il club biancoceleste. Infine, sirene tedesche per l'ex Arsenal: ci pensa infatti anche il Wolfsburg.