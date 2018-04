ESCLUSIVA TMW - Lazio, Tare verso il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Igli Tare e la Lazio, avanti insieme. Il direttore sportivo biancoceleste nelle prossime settimane rinnoverà il suo contratto, probabilmente fino al 2020. Lavori in corso, un rinnovo che sa di formalità ma che andrà fatto per evitare sorprese. Tare e la Lazio vogliono proseguire insieme. Per nuovi successi in biancoceleste...