© foto di Image Sport

"Sarebbe un palliativo". Franco Zavaglia, procuratore di grandissima esperienza, giudica così l'idea della Fifa di provare a limitare il numero dei prestiti, riducendoli ad otto in una stagione. "Passare da una liberalità completa a soli otto, mi sembra una restrizione dura ed eccessiva", dice a Tuttomercatoweb.com. "Ridurre il numero dei prestito mi sembra comunque giusto e non credo che serva un tempo enorme: basta che venga emanata una norma in cui si specifica che i prestiti devono essere di un certo numero".

Quindi sono più i risvolti positivi?

"Varie società illudono tanti ragazzi, li acquistano e poi li mandano in prestito per 3-4 anni. Questo provvedimento può essere limitativo per le società di A e B che in qualche caso non potranno fare più un certo numero di plusvalenze"