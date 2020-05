ESCLUSIVA TMW - Lipatin: "Sarà un mercato d'occasioni. Fransergio e Baiano sono pronti"

esclusiva Lipatin: "Sarà un mercato d'occasioni. Fransergio e Baiano sono pronti"

I tifosi del Bari ricorderanno Marcelo Lipatin da Montevideo per i suoi due anni coi Galletti. 42 presenze e 2 gol per la punta uruguaiana, scarpette al chiodo dal 2010 e ora agente dal Brasile di tanti talenti sudamericani. Tuttomercatoweb.com lo ha contattato per parlare di quello che, a suo avviso, sarà il calciomercato in tempo di crisi e stop. "Credo che il calcio e il mercato dovranno reinventarsi. Il pallone è un analgesico, c'è bisogno di questo e credo che la prossima sessione di trasferimenti non dovrà essere aggressiva. Però ci sarà".

E come?

"Per necessità i prezzi si abbasseranno, ci saranno occasioni. Poi prestiti, giocatori con stipendio alto magari dovranno reinventarsi e accettare proposte al ribasso. Sarà tutto un'incognita".

A prezzi più contenuti

"Beh, non credo potranno esserci gli stessi prezzi del prima: se la Juve voleva Carrascal a 10 milioni, ora lo prende a prezzi inferiori per esempio".

Lei ha giocatori interessanti. Soprattutto in Portogallo.

"Al Braga ci sono Fransergio e Raul Silva. Ora con la crisi, i prezzi si abbassano per tutti: Fransergio è un otto elegante, intelligente, che non si trova facilmente. E' il capitano, è un giocatore differente".

Segue anche tre giocatori al Maritimo.

"Rodrigo Pinho, Getterson e Leo Andrade, tutti brasiliani. A me piace il mercato portoghese, dà la possibilità ai ragazzi di mettersi alla prova per poi fare un salto in avanti. Andare in Portogallo come primo step è importante".

Non solo loro in Europa.

"Fabricio Baiano, gioca in Turchia. E' un mediano che potrebbe giocare in squadre importanti: fisicamente forte, intenso, aggressivo, adatto e perfetto per l'Italia".