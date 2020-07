esclusiva Lippi: "Scudetto? Sarà decisivo lo scontro diretto. Ma la Juve resta la più forte"

Marcello Lippi ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com del duello scudetto tra Juve e Lazio: "Credo sarà decisivo lo scontro diretto. Il turno di domani? I derby sono sempre particolari, a rigor di logica oggi non sarebbe problema per i bianconeri affrontare il Torino ma i derby fanno storia a sè. La Lazio dal canto suo affronta il Milan in una condizione particolare, senza Immobile e Caicedo. La Juve comunque ha ritrovato la condizione migliore e lo spunto degli attaccanti, ma va sottolineato che pur non convincendo nelle prime partite della ripresa, ha finora subìto solo un gol. Ronaldo e Dybala poi i gol li fanno. La Juve è ancora la più forte di tutti. Ha perso la coppa Italia e so conoscendo che perdere le coppe dà fastidio. Ora ha ritrovato la condizione e ripeto per me è la più forte di tutte. Aspettiamo comunque lo scontro diretto"

