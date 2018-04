ESCLUSIVA TMW - Llorens (As): "Barça, battere la Roma per dimenticare la Juve"

© foto di J.M.Colomo

Vigilia di Champions League in casa Roma. I giallorossi domani sera saranno infatti impegnati al Camp Nou contro il Barcellona nell'andata dei quarti di finale. Per conoscere meglio le sensazioni di Messi e compagni in vista di questo importante incontro, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il giornalista del quotidiano spagnolo As, Moisés Llorens, intercettato proprio in Catalogna a margine delle conferenze stampa pre-partita.

Llorens, come ha reagito il Barcellona al sorteggio di Champions con la Roma?

"Considerando il livello di difficoltà degli ultimi sorteggi, la Roma è stata presa con allegria. Nessuno intende sottovalutare i giallorossi, sia chiaro, ma non è poco che il Barcellona sia riuscito a evitare squadre più temute all'interno del suo spogliatoio come Real Madrid e Manchester City".

Come arrivano Messi e compagni a questa partita?

"Determinati a chiudere fin da subito il discorso qualificazione. L'eliminazione dello scorso anno, ad opera della Juventus, fece a pezzi il Barcellona, ma in questa stagione le cose sono cambiate. Finora il Barça ha perso solamente tre partite ufficiali, due in Supercoppa contro il Real Madrid ad agosto e una contro l'Espanyol in Copa del Rey a gennaio. Nessuno vuole interrompere questa striscia positiva".

Un ruolino di marcia stupefacente, frutto di una ritrovata solidità in difesa e di un attacco sempre devastante.

"Esatto. Il Barcellona di Valverde è una squadra molto compatta dietro e con grande potenza davanti. Messi, nonostante gli ultimi acciacchi, Suarez e Dembelé sono giocatori in grado di fare la differenza su ogni campo".

È ancora in cerca di sé stessa invece la Roma, che quest'anno ha alternato ottimi risultati e prestazioni a passi falsi inaspettati. Che cosa vi aspettate dai giallorossi?

"La Roma, al pari di tutte le altre grandi d'Europa, è molto rispettata a Barcellona. In Spagna seguiamo la Serie A e sappiamo bene che Monchi e Di Francesco hanno portato grandi miglioramenti. Lasciamo stare i pronostici, la Roma sarà comunque un rivale complicato".

Il Barcellona, tra l’altro, si troverà davanti anche un suo vecchio obiettivo di mercato: Alessandro Florenzi.

"È vero, tempo fa era stato accostato al Barcellona così come si era parlato di Strootman e Gerson. Ma questa Roma è molto di più. Dzeko, per esempio, contro i blaugrana ha sempre fatto bene, mentre Alisson oggigiorno potrebbe avere persino qualche chance di giocare titolare nel Barça”.