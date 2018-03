ESCLUSIVA TMW - Lo Giudice: "Bayern e Bundes, come cambiano le panchine"

Segui sulle sulle colonne di Tuttomercatoweb.com la giornata dedicata al futuro degli allenatori di Serie A e dei principali campionati europei!

Se da una parte il titolo di campione di Germania per il Bayern Monaco non sembra essere in discussione, è soprattutto dal fronte della panchina bavarese che potrebbero arrivare le maggiori sorprese nel corso delle prossime settimane. Una situazione - quella del Bayern Monaco - simile ad altri club di Bundesliga, che da oggi fino al termine della stagione sono chiamati a confermare (o meno) i tecnici e i rispettivi programmi tattici. A farla da padrone in campo come sul mercato - ad ogni modo - è dunque lo stesso Bayern Monaco, come conferma in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com il corrispondente dalla Germania per Tuttosport, Federico Lo Giudice.

Lo Giudice, il Bayern Monaco sembra rubare la scena anche sul mercato della panchine.

"Nonostante le voci insistenti sul suo ritiro a fine stagione, Jupp Heynckes pochi giorni fa ha comunque ribadito la necessità di incontrare la dirigenza per decidere il futuro ed eventualmente comunicare una decisione. La sensazione a mio avviso è che alla fine Heynckes possa anche rimanere. Dalla sua parte, infatti, ci sono molti dei senatori della squadra come Robben e Ribery che premono per la conferma del tecnico. Ma non solo, anche i giovani della rosa sembrano essere dalla sua parte, oltre al fatto che da sempre lo stesso Heynckes gode di un rapporto privilegiato con Hoeness e Rummenigge".

Ovviamente il Bayern Monaco sta valutando anche altri profili.

"Il concetto di base è che il club non vuole ripetere l'errore fatto quattro anni fa, quando venne annunciato l'ingaggio di Guardiola prima della fine del campionato, provocando così evidenti malumori. Ad oggi, quello di Thomas Tuchel è il nome in pole, considerata l'età e l'esperienza internazionale. L'ez Borussia Dortmund parte avanti rispetto ad un altro nome che si è fatto, ovvero quello di Niko Kovac (attuale tecnico dell'Eintracht Francoforte, ndr). A prescindere dai nomi, però, l'annuncio ufficiale - in un senso o nell'altro - sarà comunicato solo a giochi fatti".

Ci sono possibili outsider per la panchina del Bayern Monaco in giro per l'Europa?

"Francamente, dando uno sguardo a cosa offre il panorama degli allenatori in giro per il mondo, non mi sembra che ci siano molti profili adatti. Detto di Tuchel, ed eventualmente di Julian Nagelsmann dell'Hoffenheim, l'unico a mio avviso con le credenziali giuste è Antonio Conte".

Passiamo all'altra grande della Bundesliga, il Borussia Dortmund.

"Molte delle chance di conferma di Peter Stoger passano dalla qualificazione alla prossima Champions League (attualmente il BVB è terzo). La prossima estate sarà abbastanza rivoluzionaria, andranno affrontati molti temi legati al mercato - come ad esempio il riscatto di Michy Batshuayi (valutato 50-60 milioni) - e ci sarà dunque bisogno di un tecnico esperto. Stoger in questo senso regala garanzie, visto che da quando ha preso la guida del club tedesco ha collezionato 12 gare di campionato senza sconfitte. Inoltre è molto stimato per quanto riguarda il suo lavoro con i giovani, ampiamente dimostrato sulla panchina del Colonia".

Chiudiamo con due nomi che stanno pian piano si stanno facendo conoscere al grande pubblico, Nagelsmann e Tedesco.

"Julian Nagelsmann, classe 1987, è un prospetto sul quale una big potrebbe impostare un discorso in ottica futura. A prescindere però da alcuni atteggiamenti non esattamente esemplari che ultimamente ne ha fatto un calare la credibilità, penso che resterà alemo ancora un anno all'Hoffenheim. Ha il contratto fino al 2022 ma con una clausola rescissoria che gli permette di liberarsi dal 2019. Per Domenico Tedesco possiamo invece parlare di assoluta rivelazione. E' già confermatissimo sulla panchina dello Schalke 04 anche per la prossima stagione (attualmente è secondo dietro al Bayern Monaco), e non potrebbe essere altrimenti visto che ha le media punti più alta ottenuta dallo Schalke 04 dal 1991 ad oggi".