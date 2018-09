© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pietro Lo Monaco, ad del Catania e grande esperto di calcio sudamericano, ha rivelato un aneddoto a proposito di Rigoni, approdato recentemente all'Atalanta e protagonista di un grande avvio con i nerazzurri. "Già tre anni fa - ha raccontato a TMW - il ds dell'Atalanta, mio caro amico, mi chiese di segnalargli un esterno e io gli indicai Rigoni. Poi non lo presero, Rigoni è andato in Russia allo Zenit e ora penso possa far bene, ha le qualità per farsi valere nel nostro calcio"

Che idea si è fatto invece su Pastore?

"E' sempre stato alla ricerca di un ruolo ideale. Questi ultimi anni al Psg lo hanno fatto precipitare in un cul de sac. Mi auguro che possa riprendersi, è delizioso da vedere. Caratterialmente lo vedo demotivato dopo tutti questi anni in chiaroscuro".