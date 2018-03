ESCLUSIVA TMW - Lo Monaco: "Mou? Motivatore, ma sul campo è un asino"

© foto di Federico De Luca

"Provo un doppio gusto. Montella, l'allenatore su cui ho scommesso al Catania, ha battuto Mourinho, l'espressione del non gioco". Pietro Lo Monaco, ad del Catania, non è mai stato un simpatizzante dello Special One, fin dai tempo in cui allenava l'Inter. Ora che mou è statio estromesso dalla Champions, Lo Monaco spiega: "Ciò che dico adesso - commenta a Tuttomercatoweb.com - lo ripetevo anche ai tempi del Triplete. Ha vinto la Champions d'accordo, ma con Milito ed Eto'o terzini... Credo che Mourinho sia il numero uno a motivare il gruppo. Ma come espressione di lavoro sul campo è un asino. Spesso, tra l'altro, è andato là dove le società hanno un portafoglio immenso: è chiaro che stando così le cose puoi avere tra i migliori giocatori in assoluto. E le possibilità di vincere aumentano. Ma ora al Manchester è stato un fallimento e non ne sono sorpreso. Senza contare tutto quello che al club hanno fatto spendere, lui e Mendes".

Insomma non è più lo Special One...

"Ripeto, in un bagaglio di un tecnico ci deve essere la qualità di motivare il gruppo. E lui possiede questa capacità. Ma sul piano del lavoro sul campo ribadisco, per me è un asino".