ESCLUSIVA TMW - Losi: "Roma, con questa convinzione puoi fare la storia"

"Che gioia". Giacomo Losi, storico giocatore della Roma, ha vissuto con partecipazione ed emozione la sfida di ieri dei giallorossi contro il Barcellona. "E' stata una vittoria cercata e voluta attraverso un gran calcio. Non era per niente scontato che potesse fare una partita del genere. Il Barcellona ha deluso ma la Roma non lo ha fatto giocare - dice a Tuttomercatoweb.com - io ho giocato tante partite contro il Barça ed era sempre dura vincere anche perché contro noi italiani si impegnavano ancor di più. Batterci era per loro qualcosa di speciale. In ogni caso stavolta la Roma ha strameritato, non c'è nulla da dire. Vanno fatti solo i complimenti alla squadra e al tecnico".

Di Francesco in effetti non ha sbagliato nulla...

"Ha dimostrato un acume eccezionale. Ha studiato gli avversari nei minimi particolari e ha capito come doveva giocare la partita".

E adesso che futuro può aprirsi per la Roma?

"In chiave Champions devono crederci. La squadra ha dimostrato di esser capace di realizzare grandi imprese. Vedo un gruppo convinto, in cui tutti si sentono partecipi. Adesso la Roma è una squadra davvero di stampo internazionale. E con questa convinzione può fare la storia".