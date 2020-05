esclusiva Lucchesi: "Milan ora serve chiarezza nell'interesse del club. Viola? Su Chiesa..."

Intervenuto nel corso del TMW News, Fabrizio Lucchesi ex dg di Roma e Fiorentina tra le altre, ha parlato di vari temi a partire dalla possibile ripresa del campionato. E dell'ipotesi che si presenti a stagione iniziata un nuovo positivo: "E' il vero problema per cui stanno lavorando per trovare un meccanismo che salvaguardi questa ipotesi. E' latente questa preoccupazione, perchè un nuovo positivo a campionato in corso provocherebbe un nuovo blocco definitivo. L'obiettivo è finire la stagione per il rispetto delle regole del mondo dello sport. La A, vuoi per strutture vuoi per capacità finanziare, ha più disponibilità per sopportare una serie di procedure che hanno costi importanti. Più difficile in B mentre in C hanno già detto che si devono fermare. In B il presidente Balata sta facendo le sue considerazioni, proveranno a ripartire ma è dura".

Lei conosce bene Gattuso: si è meritato la conferma sul campo al Napoli?

"Sì, quasi da subito. Appena è arrivato ha portato qualcosa di diverso. Lui è arrivato al posto di uno dei tecnici più importanti del mondo: a volte si rompe qualcosa a livello di rapporti ed era giusto per Ancelotti andar via e Gattuso ha preso subito in mano la situazione e via via ha trovato anche stabilità nei risultati. Ora dovrà lavorare sullo sviluppo di questo club provando a riportarlo sullo standard degli ultimi anni".

Maldini intanto ha replicato duramente alle parole di Rangnick

"Probabilmente, per come è emersa, questa scelta di puntare su Rangnick non è figlia di un coinvolgimento di tutto lo staff ma è legata all'amministratore delegato, nel pieno dei suoi diritti. Forse questo è il problema: capisco la rigidità di Maldini a livello professionale, certo nell'interesse del Milan questa situazione dovrà essere risolta. C'è Pioli, c'è Maldini, c'è Gazidis e ci dovrebbe essere questo nuovo ipotetico tecnico che è un tecnico-manager. Quindi credo che verrà fatta chiarezza nell'interesse del Milan stesso".

La Roma: l'incertezza del futuro societario può bloccare la crescita della squadra?

"Sì. Progettare, costruire e parlare di budget quando c'è un cambio di società non aiuta. Credo che in questo momento l'ipotesi di vendita non sia caduta ma sia in fase stagnante. Prima si chiarisce meglio è, per programmare bene il futuro".

A sensazione Chiesa andrà via o resterà alla Fiorentina?

"Penso vada via, per una cifra equa perché Commisso non si fa prendere per il collo da nessuno. Certe parole e certe dinamiche mi fanno pensare che Chiesa andrà in un altro club e la Fiorentina farà una buona operazione finanziaria. Verranno fatti ottimi investimenti per il futuro. Cifra? Da campione come in effetti è Chiesa. Bisogna vedere quali saranno le valutazioni post coronavirus, comunque si parlava di una somma tra i 50 e i 70 milioni".