ESCLUSIVA TMW - Maffei su Bubba: "Professionista che si staccava dal resto"

Giorgio Bubba, un altro volto storico di Novantesimo Minuto che se ne va. Si e' spento oggi a ottantuno anni. Nel giro dei collegamenti dai campi era il punto di riferimento sulla Sampdoria e sul Genoa. Per ricordarlo abbiamo contattato Fabrizio Maffei che di Novantesimo Minuto fu prima un inviato e poi conduttore. "E' davvero una brutta notizia. Giorgio me lo ricordo bene - dice a Tuttomercatoweb.com - in particolare come un serio professionista. Noi tutti in quella trasmissione eravamo catalogati piu' che come professionisti come degli intrattenitori della domenica, sia perche' entravamo dentro ad un programma come Domenica In, sia perche' il taglio del programma voleva essere non solo per calciofili ma anche per gli spettatori della domenica. Ecco, lui si distaccava dal resto: ci teneva alla precisione e alla fedeltà del racconto".

Purtroppo e' un altro protagonista di Novantesimo Minuto che se ne va...

"Si' pochi giorni fa se ne è andato anche Necco. E' la vita purtroppo. Novantesimo era un puzzle di tanti volti e al centro c'era Paolo Valenti. Uno dopo l'altro questi volti spariscono e questo puzzle diventa sempre piu' buio. Bisognerebbe che il tempo si fermasse".