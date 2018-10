ESCLUSIVA TMW - Maglione: "Estate forse peggiore di quella di Calciopoli"

Fonte: dal nostro inviato Ivan Cardia

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L'ex direttore generale del Catanzaro e consigliere di Lega Francesco Maglione ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Pro soffermandosi sul caos del calcio italiano e sulle elezioni della Federcalcio: “Gravina candidato alla FIGC? Penso proprio di sì, è un percorso iniziato nel lontano dicembre del 2015 e per me, che sono un ex consigliere di Lega, la giornata di oggi con l'investitura ufficiale di tutta l'assemblea alla candidatura del presidente alla massima carica del calcio italiano, è il coronamento di un percorso che è durato 3 anni e che darà benefici al calcio italiano che necessita di novità e di quella piattaforma programmatica di riforme che era già alla base del programma delle precedenti elezioni e che in parte erano già anticipate nel programma elettorale di Gravina nel 2015. Sono sicuro che eviteremo un altro 29 gennaio, da parte di tutti i protagonisti è stata riconosciuto l'errore commesso e ora c'è un momento di massima condivisione. Sarà un candidato che saprà coinvolgere e unire tutte le componenti comprese quelle che non convoglieranno sul suo nome alle elezioni. - continua Maglione - È stata un'estate che non si ricorda dai tempi di calciopoli, forse è anche peggio di allora. La Lega Pro e Gravina hanno mantenuto la barra dritta cercando di seguire una linea di coerenza rispettando la Giustizia Sportiva anche se poi questa non ha dato una risposta definitiva”.