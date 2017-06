ESCLUSIVA TMW - Man. Utd, si cerca di accontentare Mou: Perisic, aumenta l'offerta

Ivan Perisic è più vicino al Manchester United. Come anticipato da alcuni media inglesi, il tecnico José Mourinho ha tutta l'intenzione di chiudere entro breve, possibilmente prima dell'inizio della tournée estiva in programma negli Stati Uniti.

La richiesta dell'Inter è però chiara: almeno 50 milioni di euro. Una somma che da 'Old Trafford' non è ancora arrivata, al netto di una cifra che finora non ha superato i 38-40 milioni di euro. Troppo poco per le casse nerazzurre, anche se presto potrebbero arrivare delle novità.

Secondo quanto constatato da TuttoMercatoWeb, i Red Devils cercheranno infatti di accontentare lo Special One, incrementando l'offerta fino ad arrivare a circa 45 milioni di euro (mentre non c'è ancora certezza circa l'eventuale inserimento dei vari bonus).

Da valutare a quel punto la risposta interista, anche se tutto sembra portare verso la cessione del classe '89 di Spalato. Il quale ha deciso, ormai da mesi: la prossima avventura deve essere in Premier League, il campionato più bello del mondo.