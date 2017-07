ESCLUSIVA TMW - Manchester United, Mourinho rompe gli indugi per Verratti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo contatto, dopo diversi mesi di studio: il Manchester United sogna un grande colpo a centrocampo dopo gli arrivi di Lindelof e Lukaku, per difesa e attacco. Sarebbe Marco Verratti l'obiettivo, o forse è il caso di definirlo sogno, di Josè Mourinho. Ma i Red Devils sono forse una delle poche squadre al mondo in grado di venire incontro alle pretese del PSG per l'italiano: la prima chiacchierata è avvenuta oggi tra il suo entourage e José Mayorga, tra i principali scout della formazione britannica.