ESCLUSIVA TMW - Mangia: "Craiova, avanti così. Italia, 4-2-4 progetto da continuare"

"Sono rimasto contento delle due partite contro il Milan anche in considerazione dei risultati dei rossoneri successivi alle partite contro di noi. Ora stiamo crescendo, arriviamo da quattro vittorie consecutive e siamo secondi ad un punto dal Cluj e domenica abbiamo lo scontro diretto a casa loro". Così a TuttoMercatoWeb l'allenatore del Craiova, Devis Mangia, traccia un bilancio parziale del cammino della sua squadra.

Che aria tira per lo scontro diretto, mister?

"In Romania, giustamente, considerano tutti Steaua e Cluj favoriti. Noi dobbiamo cercare di lavorare con calma, senza fare progetti a lungo termine. Sarà difficile e dobbiamo giocarci le partita senza troppi pensieri per la testa".

Intanto sono arrivati Datkovic e Martic. Vi guardate ancora intorno?

"Qui è un posto dove un giocatore può rilanciarsi o aprirsi altre soluzioni. Con Datkovic e Martic la rosa è completa ma se capiteranno delle occasioni la società non si tirerà indietro".

Serie A: da chi è rimasto impressionato?

"Dal punto di vista estetico è davvero bello da vedere il Napoli. È partita bene l'Inter, che ha un allenatore importante con qualità importanti per gestire l'ambiente".

Per l'Inter poco mercato.

"A volte confermare un blocco di lavoro se si valuta che è composto da persone di un certo spessore può portare dei vantaggi. L'Inter avrà ragionato così".

Per il Milan una rivoluzione totale.

"È un'ottima squadra, avrà bisogno di un po' di tempo per trovare degli equilibri. Hanno le idee chiare. Montella è bravo e la società mi sembra seria".

Nazionale Italiana: il 4-2-4 di Ventura funziona poco...

"I migliori giudizi può darli soltanto il commissario tecnico. Storicamente, se non si è al massimo della condizione e dell'organizzazione un certo tipo di sistema contro la Spagna può mandarci un po' in difficoltà come è successo alla mia Under 21. Con la Spagna probabilmente si ha un equilibrio migliore con un altro modulo. L'Italia sta ricominciando un determinato percorso, ci vuole del tempo e si vedranno i frutti del lavoro".

Si aspetta un cambio di modulo?

"Nessuno meglio di Ventura può prendere la decisione migliore. Credo sia un progetto tecnico da portare avanti. Poi in base a determinate circostanze ci si può anche adattare a diversi moduli. Però se si torna a giocare con il 3-5-2, Insigne dove gioca?"