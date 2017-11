ESCLUSIVA TMW - Mangone: "Roma, nessun dramma dopo Madrid"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

“Una sconfitta a Madrid ci può stare”. Così Amedeo Mangone ha commentato al microfono di Tuttomercatoweb.com il ko della Roma rimediato al Wanda Metropolitano contro l'Atletico di Diego Pablo Simeone. L'ex difensore giallorosso, in merito alla squadra di Eusebio Di Francesco, ha poi proseguito: “La qualificazione agli ottavi di Champions League resta ampiamente alla portata, si può addirittura vincere il girone. Una situazione che sembrava impossibile ad agosto. Adesso la Roma si gioca la qualificazione in casa, contro il Qarabag”.

Ieri come ha visto la formazione capitolina? “E' stata una partita un po' strana, l'Atletico Madrid ha provato a mettere in difficoltà la Roma. I giallorossi hanno disputato una gara attenta, forse inconsciamente hanno atteso un po' troppo la formazione avversaria anche perché bastava un pari per uscire soddisfatti dal Wanda Metropolitano”.

La Roma, però, arrivava dalla vittoria nel derby. Una gara non semplice da preparare. “Esattamente, il derby toglie comunque tantissime energie fisiche e mentali. Preparare una gara ogni tre giorni non è mai facile, sicuramente il successo contro la Lazio è stato importante. Adesso ci sarà l'impegno in campionato a Marassi contro il Genoa, ma la Roma può tornare subito al successo e continuare a inseguire le prime della classe”.

Mangone, invece, attende una nuova offerta per tornare in panchina dopo l'avventura sudamericana col Gama. “Sono in attesa di una chiamata, ho fatto un paio di colloqui con squadre albanesi. Vediamo se succede qualcosa, sono pronto a ripartire dopo l'esperienza in Brasile”.