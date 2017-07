ESCLUSIVA TMW - Manicone: "Inter, gli acquisti sono mirati e di qualità. Farà bene"

© foto di Federico Gaetano

Il mercato dell'Inter: come valutarlo finora e che prospettive possono aprirsi per i nerazzurri? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Manicone, vice di Petkovic nella nazionale svizzera e grande ex nerazzurro. "Credo che finora siamo sdtati messi a segno acquisti mirati - dice a Tuttomercatoweb.com - si tratta di giocatori che fanno al caso di Spalletti. sono state evitate spese inutili. Sono stati inseriti calciatori di qualità e intelligenti, che possono dare molto al gruppo. Credo che l'inter sarà una sorpresa del prossimo campionato. Spalletti è tra i tecnici più bravi in assoluto e non butterei tutto dell'inter dell'anno passato. Per una parte della stagione la squadra ha giocato bene, non credo sia opportuno cambiare tantissomo".

Magari in molti si sarebbero attesi un mercato più 'pesante'?

"In questo mercato i prezzi sono incredibili. l?Inter deve stare entro certi parametri e sta sèpednedo il giousto per giocatori comunque di qualità. Credo che l'obiettivo sia quello di tornare tra le prime 3-4 posizioni. Perisic? Difficile dare un giudizio dall'esterno. Bisogna capire cosa vuol fare il giocatore. Ciò che è importante è setirsi partecipi di un prgetto: far parte dell'inter deve essere un vanto".

Il tifoso magari vedendo il mercato del Milan può sentirsi un po' deluso?

"Il Milan ha fatto un certo tipo di mercato, l'Inter un altro. Ripeto, ciò che ha fatto l'inter l'anno passato non è tutto da buttare. Altrimenti tutti gli anni è necessario ripartire da zero. C'è un grande allenatore, ci sono giocatori di qualità, ora serve fare gruppo, che è più importante dell'individuo".