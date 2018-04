ESCLUSIVA TMW - Mannini: "Temo Pandev. Samp, vincere derby è spinta per EL"

© foto di Federico De Luca

Grande attesa per il derby della Lanterna. Anche perché adesso Genoa e Samp stanno attraversando di nuovo un buon periodo. Chi ha giocato parecchie di queste sfide è Moreno Mannini, storico difensore dei blucerchiati. "Sarà un bel derby tra due formazioni in salute - dice a Tuttomercatoweb.com - la squadra di Giampaolo è reduce da un mese difficile ma adesso forse è ripartita".

Che cosa teme in particolare del Genoa?

"E' certamente una squadra ostica e davanti al suo pubblico vuol far bene. Non è stata una stagione esaltante per loro e vorranno rifarsi anche nel ricordo degli ultimi derby persi malamemnte".

Tra i giocatori rossoblù qual è quello a suo parere più pericoloso?

"Credo che Pandev con la sua esperienza sia sempre un giocatore da guardare a vista d'occhio. nonostante non sia più un ragazzino riesce sempre a far bene la sua parte".

E la Samp si è rilanciata?

"Ha disputato un campionato più che buono. sono stati lanciati tanti giovani e il calcio è stato piacevole. Un periodo di risultati negativi può arrivare, ma in ogni caso vanno fatti i complimenti a questa squadra".

Quante sono le chance della Samp di arrivare in Europa League?

"Credo che vincere il derby possa essere una bella spinta per arrivare a questo traguardo".