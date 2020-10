esclusiva Maradona compie 60 anni. Galeazzi: "Quando gli affidai il microfono..."

vedi letture

Pensare a Diego Maradona significa tornare con la mente alle sue gesta in campo, i suoi gol capaci di mandare in estasi la tifoseria. Poesia pura, praticamente irripetibile. Per conoscere invece il personaggio Maradona, ascoltare la sua voce e sentire le sue reazioni in tv, ai tempi, a livello nazionale, c'era soprattutto la Rai. E chi aveva costruito un ottimo rapporto con Diego era Gian Piero Galeazzi. Alla fine delle partite del Napoli c'era quasi sempre lui a raccogliere le sue opinioni a caldo. Oggi che è il compleanno di Maradona, il popolare Bisteccone dice a TMW: "Oltre a fargli tanti auguri, gli dico di restare sempre se stesso".

E il suo legame con Maradona come nacque?

"E' sempre stato un rapporto molto cordiale e poi c'è da dire che spesso la sera dopo le partite uscivamo a cena insieme con Diego, Carnevale e altri".

Com'era Diego a cena?

"Molto simpatico. Andavamo da Ciro a Mergellina e mangiava sempre la pizza salsiccia e friarelli. Poi dopo cena ci mettevamo seduti davanti alla tv e guardavamo la Domenica Sportiva. Quando c'era un mio servizio mi guardava e faceva: Che cavolo dici Galeazzi?" (ride, ndr)

L'episodio più bello quello negli spogliatoi dopo la conquista dello scudetto del 1987, quando Maradona intervista tutti i suoi compagni. Come nacque l'idea?

"Quasi per caso. Scesi negli spogliatoi seguito dalla mia troupe. Mi chiusi lì dentro senza che le altre tv potessero entrare. Poi quando arrivò la squadra il tocco giornalistico fu quello di lasciare a Maradona il microfono. Altri avrebbero intervistato i vari giocatori ma lasciar fare tutto a Diego aveva qualcosa in più. Fu un'idea vincente".