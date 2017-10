ESCLUSIVA TMW - Marchesi: "Napoli-Inter aperta. Che sfide a centrocampo"

Rino Marchesi 'gioca' per noi Napoli-Inter. Ha guidato il primo Napoli di Maradona ed è stato anche tecnico dei nerazzurri in cui militavano tra gli altri Bagni, Beccalossi e Altobelli. "Credo che sarà una gara aperta - dice a Tuttomercatoweb.com - i partenopei in casa hanno sempre fatto bene ultimamente ma l'Inter a strappi può essere molto pericolosa".

Napoli comunque favorito?

"E' da giocare perché a volte puoi subire ma esser capace di capovolgere l'azione ed essere letale. Dal punto di vista del gioco credo che il Napoli farà la gara e l'Inter agirà in contropiede. La squadra di Spalletti non dovrà farsi schiacciare dal possesso palla avversario".

Nell'Inter c'è un Icardi da sfruttare al massimo...

"Sì, ma anche Perisic, Vecino, Candreva. A centrocampo pur non avendo grandi ritmi l'Inter può disporre di giocatori intelligenti che sanno distribuire il gioco. Certo, a metà campo sta bene anche il Napoli".

Che riflessioni ha fatto dopo il ko del Napoli contro il City?

"La partenza degli inglesi è stata decisiva. Il Napoli però poteva pareggiare e non è affatto uscito ridimensionato da quella sfida".

L'Inter può essere da scudetto?

"La classifica dice di sì però servono progressi dal punto di vista del gioco e della manovra. I veri candidati allo scudetto sono Napoli e Juve".