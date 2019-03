ESCLUSIVA TMW - Marchetti su Varnier (19°): "All'Atalanta da protagonista"

Il direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti, ha parlato di Marco Varnier, diciannovesimo nella nostra classifica dei migliori 100 giocatori nati dopo il 1998. "È un giocatore molto forte, abbina una buona fisicità a qualità tecniche e di concentrazine da categoria superiore, mi è dispiaciuto molto il fatto che si sia infortunato perché sarebbe stato uno dei protagonisti dello straordinario campionato dell'Atalanta. È completo, è veloce, tecnicamente sa giocare la palla. Tatticamente è molto bravo, l'anno scorso ha fatto benissimo, è precoce. Vive per il calcio, si applica molto e si allena molto bene, i margini di miglioramento li ha sempre superati. Viene da una famiglia molto tranquilla, di valore, non ha grilli per la testa".

Sulle somiglianze. Al centrale del Milan, Romagnoli, è un giocatore così. Ha la struttura, è rapido, sempre molto concentrato. Non so se è giusto, mi sembra quel profilo lì. Certo, lui è titolare e capitano del Milan, è un paragone azzardato. L'anno prossimo può fare il salto, deve guarire e ritrovare la condizione fisiche. Se avrà la fortuna di stare bene farà le fortune dell'Atalanta, sarà una delle rivelazioni del prossimo anno, per le qualità e se lo merita. È un dispiacere anche per noi del Cittadella, l'ho visto crescere, mi auguro di trovare quelle soddisfazioni".

Sul suo acquisto. "Ai tempi i giocatori del Padova erano liberi dopo il fallimento. Noi l'abbiamo tesserato, siamo stati bravi, è stato un ragazzo che ci ha dato grandissimi soddisfazioni. titolare con semplicità, è un predestinato, partita dopo partita vedevi che trovava sicurezza. E poi, non so come spiegare, ha dato continuità sempre. È sempre costante, è stagno, solido, una sicurezza".