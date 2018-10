ESCLUSIVA TMW - Marocchino: "Juve, 8° Scudetto mostruoso. Higuain? Scelta"

Otto vittorie di fila in campionato, dieci successi considerando anche la Champions League. La Juventus riparte domani, dopo la sosta, sfidando il Genoa del pistolero Krzysztof Piątek. A parlare del momento dei bianconeri ci ha pensato Domenico Marocchino, ex ala della Vecchia Signora dal 1979 al 1983, che ha detto attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com: "La Juventus resta la squadra più forte del campionato, questa Serie A è iniziata come quella delle passate edizioni. Allegri ha a disposizione una rosa competitiva, le avversarie per la vittoria finale sono le solite. Il Napoli, forse anche l'Inter. Parlare di corsa Scudetto è anche prematuro, però è innegabile che la Juve sia la squadra da battere. Certo, arrivare all'ottavo tricolore di fila mi sembra una cosa mostruosa, merito del club e di chi lavora in bianconero".

La forza dei bianconeri, forse, è stata anche quella di saper cambiare pelle. Dal primo Scudetto con Conte, è una Juve diversa quella che vediamo oggi. "Certamente, la Juve è cambiata e ha saputo migliorarsi. Ora bisognerebbe vincere la Champions, ma non è facile. Serve anche una dose di fortuna, arrivare agli scontri diretti con tutti i calciatori a disposizione per potersela giocare alla pari contro il Barcellona, il Real Madrid, il Manchester City e le altre squadre che puntano a conquistare la coppa. Cristiano Ronaldo ora veste la maglia bianconera, è un'arma in più per sperare di tornare a vincere la Champions".

Domani c'è la sfida al grifone di Piątek, un cecchino nell'area di rigore avversaria. "La Juve negli anni ha dimostrato di avere una grande difesa, la squadra sarà concentrata".

Intanto ieri è arrivata la dichiarazione di Higuain, in merito al suo addio alla Juventus. Il Pipita ha detto: "Non ho chiesto io di andare via, praticamente mi hanno cacciato". "No, possiamo dire che il Pipita è uno dei calciatori con maggiore mercato. Quindi la Juve, prendendo Ronaldo, ha dovuto fare delle scelte. L'argentino ha comunque vestito la maglia della Juve con orgoglio, rivelandosi importante nella conquista dell'ultimo tricolore".