ESCLUSIVA TMW - Marocchino: "Juve, meriti equamente divisi. Col Real al 50%"

La Juventus è campione d'Italia per la sesta volta consecutiva. Per commentare il cammino bianconero, TuttoMercatoWeb ha contattato in esclusiva Domenico Marocchino: "Nonostante i piccolissimi problemi delle ultime giornate, lo Scudetto è ampiamente meritato per la Juve. I bianconeri, quest'anno, mi sono piaciuti anche dal punto di vista del gioco e della produzione offensiva, secondo me hanno raccolto meno di quanto meritato in termini di gol realizzati. Gli acquisti di Pjanic, Dani Alves e Higuain sono andati proprio in questa direzione, oltre che nel far crescere la squadra dal punto di vista della personalità".

Dove arrivano i meriti di Allegri e dove quelli della squadra?

"Per me sono da dividere fra tutte le componenti, quindi società, giocatori e allenatore. La società ha fatto un gran mercato, i giocatori hanno reso al meglio e messo in pratica un bel gioco, mentre Allegri è un po' il filosofo di questa squadra".

Ora la Champions: come vede la Juventus contro il Real Madrid?

"Avrà il 50% di possibilità di passare il turno. In rosa ci sono giocatori che hanno già vinto queste gare, penso ad esempio a Mandzukic e Dani Alves, ma il Real è sempre temibile, non scordiamoci che sono i campioni in carica. Ciò che mi fa stare tranquillo però è la consapevolezza della Juve, da questo punto di vista è messa molto meglio rispetto alla finale di due anni fa".

Chiusura con Buffon e la possibile candidatura al Pallone d'Oro...

"Spero che sia la volta buona. Con tutto il rispetto per Ronaldo, Gigi lo merita, fosse solo per come ha interpretato lo sport e l'attaccamento alla maglia. Detto questo, non l'hanno dato a Baresi, Maldini e Scirea, non credo che quest'anno lo possano dare a Buffon".