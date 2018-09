ESCLUSIVA TMW - Marotta e l’addio al CdA Juve, Gallo: “Paratici sostituto ideale”

© foto di Alessio Alaimo

“Sono sorpreso... è un fulmine a ciel sereno”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Pasquale Gallo a proposito dell’annuncio di Marotta che il 25 ottobre lascerà il CdA della Juventus. “Probabilmente questa mossa - spiega Gallo - era già preventivata, le parti sapevano che potesse esserci un cambio di rotta. Marotta lascia da vincitore”.

Come si sostituisce Marotta?

“Beh, sono stati sostituiti Zidane, Baggio e Nedved. Cambierà l’assetto. Paratici è sempre stato insieme a Marotta, sarebbe la figura ideale per sostituirlo: ha un’immagine tale da poter fare il salto. Non è un caso che Andrea Agnelli nel momento della presentazione abbia dato spazio proprio a Paratici in occasione della conferenza di CR7”.