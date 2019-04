ESCLUSIVA TMW - Martorelli: "Dea, Gasp può restare. Chiesa? Juve in pole"

© foto di Federico De Luca

Con Giocondo Martorelli, agente di lunga esperienza, abbiamo analizzato l'approdo dell'Atalanta alla finale di Coppa Italia e anche vari temi di mercato. "I bergamaschi hanno meritato di arrivare alla finale", ha detto a TMW per poi soffermarsi sul futuro di Gasperini: "Se entra in Champions e vince la Coppa Italia, credo possa continuare questo percorso. Sarebbe ulteriormente l'uomo cardine di questo club, Percassi vuol fare cose di alto livello, la società è in costante crescita e avere un tecnico come lui significa poter proseguire con un gran bel programma"

E la Fiorentina?

"MI aspettavo di più quest'anno. E' venuto meno qualche risultato e il gruppo ha via via perso un po' di fiducia. Servono la forza e l'intelligenza per ricominciare, credo che la Fiorentina abbia le qualità per ripartire e riprogrammare tornando ai livelli che le competono. Chiesa? In base alla mia esperienza immagino che il suo tempo alla Fiorentina sia segnato, sia il club che il ragazzo prenderanno in considerazione un'eventuale offerta. Credo che resterà in Italia. Vedo Inter e Juve con i bianconeri avvantaggiati per questo tipo di trasferimento"

