ESCLUSIVA TMW - Martorelli: "Juve, bravo Allegri. Mbappé, stasera troppo poco"

© foto di Federico De Luca

"Grande Juve e grande Allegri. I bianconeri hanno meritato, in Italia siamo spesso pronti ad elevare le altre squadre e invece quando ci troviamo di fronte ad una compagine come la Juventus magari tendiamo a ridimensionare gli episodi". Cosi a TuttoMercatoWeb Giocondo Martorelli analizza la vittoria della Juventus sul Monaco. "Nei primi minuti si ha avuto la sensazione che la Juve potesse fare gol in qualunque momento".

Mbappé: stasera non è stato protagonista.

"Non si è mai visto. Mai uno spunto degno di nota. È giovane, avrà patito le pressioni. Ma questa sera il Monaco ha fatto male, mi aspettavo di più".

Partita di stasera a parte, Mbappé pronto per una big?

"Un calciatore proiettato nel futuro. Ha qualità. Ma nel secondo tempo non è entrato mai in partita. Nel primo tempo ha fatto vedere qualcosa, ma è troppo poco per giudicarlo un campione. Ecco, diciamo che è un potenziale campione".

Finale: sulla carta, ormai, sarà Real-Juve...

"Il Real è il peggior cliente che potesse capitare: ha campioni importantissimi, esperienza tale da poter affrontare la finale con il piglio dei grandi. Sarà una finale davvero difficilissima".