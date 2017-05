ESCLUSIVA TMW - Maspero: "Il Filadelfia è il cuore del Toro. Sarà di grande aiuto"

Fonte: Intervista di Raffaella Bon

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com l'ex fantasista del Torino Riccardo Maspero ha parlato dell'inaugurazione del nuovo Filadelfia: “Bella giornata, si è ridato ai tifosi del Toro il loro cuore. Perché il Filadelfia è il cuore del tifo granata e te ne accorgi perché quando arrivi nei pressi dello stadio vedi i balconi coperti di bandiere granata e quando entri è come entrare a casa tua. La tribuna e i campi d'allenamento sono cose che ti restano dentro e ti invoglia ad andare ad allenarti e giocare per questa maglia. Non è un centro sportivo, ma uno stadio importante al centro della città che permetterà ai tifosi nel corso dell'anno di stare vicino alla squadra, far sentire i loro calore a non far mancare, come sempre successo anche in condizioni diverse, il loro appoggio e sostegno. È sicuramente qualcosa che farà bene al Toro nella speranza che la società continui a investire sempre di più per migliorare la posizione di classifica ottenuta in questa stagione”.

Come valuta questa stagione?

“La posizione finale è quella giusta per il lavoro fatto da Mihajlovic al primo anno sulla panchina granata. Ha conosciuto l'ambiente, ha assemblato un gruppo importante e ora bisognerà capire dove si vuole arrivare il prossimo anno per costruire una squadra ancora più competitiva”.