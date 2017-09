ESCLUSIVA TMW - Mazzola: “Inter da 7, il colpo è aver tenuto Icardi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista dell'Inter Sandro Mazzola ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha analizzato il mercato dei nerazzurri promuovendolo a pieni voti: “Per me l'Inter è da sette, non ha esagerato negli acquisti e non ha fatto male. Il colpo migliore a mio avviso è aver rinnovato e non aver ceduto Icardi”.

Dove può arrivare la squadra di Spalletti?

“Nelle prime posizioni, potrebbe anche contendersi lo scudetto per come la vedo io”.

Ha molta fiducia nel mister

“Mi piace molto, entra nella testa dei giocatori e fa in modo che la squadra capisca al volo cosa vuole fare. Inoltre fa giocare le proprie squadre nel modo giusto, come piace a me”.