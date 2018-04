ESCLUSIVA TMW - Melegoni cambia agente. E il Milan continua a seguirlo

© foto di Image Sport

Nuovi passi per il futuro di un centrocampista più che promettente. Filippo Melegoni, altro prodotto di talento delle giovanili d’oro dell’Atalanta e già valorizzato da Gasperini, presto potrebbe cambiare agente: il classe ‘99 è pronto a passare alla GR Sports di Giuseppe Riso, futuro garantito per Melegoni che è già stabilmente in prima squadra con l’Atalanta ed è anche subentrato nel finale dell’ultima sfida contro la Spal. Intanto, il Milan lo segue da vicino: il dialogo continua, Melegoni è nel mirino rossonero e non solo, tanto che all’ultimo impegno con la Nazionale Under19 di cui è capitano lo hanno osservato uomini dello scouting di più club stranieri. E Melegoni si prepara, il futuro è suo.