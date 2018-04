ESCLUSIVA TMW - Milan, Abate e la MLS: Los Angeles Galaxy in pressing

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Ignazio Abate potrebbe essere in MLS. Il terzino del Milan, il cui contratto scadrà nel 2019, in estate potrebbe lasciare i rossoneri per gli Stati Uniti e secondo le ultime raccolte da TMW al momento sembra essere il Los Angeles Galaxy la squadra maggiormente interessata ad approfondire i discorsi per il classe '86. In California Abate ritroverebbe anche il suo ex compagno e amico Zlatan Ibrahimovic.