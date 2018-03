ESCLUSIVA TMW - Milan, ag. Conti: "Incubo finito, ora vuole fare la storia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Finalmente rivediamo la luce". Andrea Conti risulta tra i convocati del Milan dopo sei mesi di assenza e il suo agente, Mario Giuffredi, non può che esserne soddisfatto. TuttoMercatoWeb.com lo ha intervistato in esclusiva proprio per commentare il ritorno del talentuoso laterale classe '94, che lo scorso 15 settembre si era procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Giuffredi, finalmente possiamo dirlo: l'infortunio è alle spalle.

"Siamo davvero felici. Questa per Andrea è la fine di un lungo momento negativo. Adesso rivediamo la luce dopo aver vissuto un vero e proprio incubo".

Che sensazioni ha Conti in vista del ritorno in panchina col Chievo?

"È ovviamente entusiasta di tornare a respirare il campo. Oggi sarà in panchina e il suo sogno di scrivere un pezzo di storia con la maglia del Milan potrà finalmente riprendere da dove si era interrotto".

L'obiettivo per questo finale di stagione è ritrovare la condizione migliore?

"Esatto. Conti tornerà progressivamente a giocare con l'obiettivo di diventare un titolare del Milan e fare prima di tutto qualcosa di importante coi rossoneri".

D'altronde, nessuno in casa Milan ha mai avuto dubbi sul suo recupero.

"Il Milan si è comportato in maniera esemplare con lui, lasciatemelo dire. Mirabelli, Fassone, Montella prima e Gattuso poi... Sono stati tutti esemplari con Conti, dimostrandosi una società di veri signori".