ESCLUSIVA TMW - Milan, assalto a Mandzukic: Borini nell’affare, la situazione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Possibile sinergia di mercato tra Juventus e Milan in vista della prossima estate. Mario Mandzukic è un’idea dei rossoneri, alla ricerca di un attaccante. Il giocatore potrebbe anche valutare di andare altrove per giocare in posizione di centravanti, la Juve cerca un giocatore polivalente e gode della stima di Allegri. Un affare che potrebbe diventare qualcosa in più di un’idea in fase embrionale, magari dopo il riscatto (obbligatorio) di Borini da parte dei rossoneri. Mandzukic al Milan e Borini (più cash) alla Juventus, lavori in corso...