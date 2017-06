ESCLUSIVA TMW - Milan-Aubameyang, i retroscena del no. City forte sul giocatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà André Miguel Valente Silva il nuovo centravanti del Milan. Nella giornata di ieri, stretta finale su un accordo che il club rossonero e il procuratore del calciatore, Jorge Mendes, stanno definendo proprio in questi minuti.

Silva non era il primo obiettivo per l'attacco. Prima, Fassone e Mirabelli hanno sondato il campo per Alvaro Morata e Pierre-Emerick Aubameyang e proprio su quest'ultimo abbiamo raccolto delle indiscrezione.

Il Milan ci ha provato, ma gli obiettivi del calciatore gabonese non conciliavano con quelli del giocatore che il prossimo anno vuole giocare in Champions e, soprattutto, chiede un ingaggio da almeno dieci milioni di euro netti a stagione.

Aubameyang in queste ore non ha chiuso a una sua permanenza al Borussia Dortmund, ma una sua partenza è ad oggi ipotesi più probabile: c'è il Paris Saint-Germain, ma grande attenzione anche al Manchester City. Pep Guardiola è un grande estimatore del ragazzo scuola Milan.