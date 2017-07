ESCLUSIVA TMW - Milan-Belotti, i dettagli dell'offerta. Simeone verso il Toro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Belotti e il Milan. Pressing concreto, forte, il Gallo è ora il primo nome per il reparto offensivo rossonero. Fassone e Mirabelli preparano la proposta: 50 milioni più contropartite tra cui M'Baye Niang e Manuel Locatelli senza scordare Gabriel Paletta che piace anche alla Fiorentina. A proposito dei viola: rischia di allontanarsi Giovanni Simeone che, con l'addio del Gallo, può sbarcare presto al Torino dal Genoa. Così Nikola Kalinic si riavvicina a Firenze e a una possibile permanenza. A meno che il Milan non decida di prenderli entrambi o che entrino in corsa il Dortmund (venduto Aubameyang al Chelsea) o gli stessi Blues.