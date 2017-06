ESCLUSIVA TMW - Milan-Biglia, mancano solo 2 milioni. Montolivo in partenza

Fonte: di Simone Bernabei

© foto di Federico Gaetano

Novità sul fronte Lucas Biglia-Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, resta una distanza di soli 2 milioni di euro tra la Lazio e la società di Via Aldo Rossi. Con il mediano ex Anderlecht l'accordo di massima c'è già, manca solo l'intesa con il club di Lotito. Il Milan, una volta chiusa la trattativa per Biglia, penserà poi anche a sfoltire la rosa in mediana. Due gli indiziati in cabina di regia: il primo è Manuel Locatelli, per il quale l'ipotesi prestito alla Spal è concreta. Poi Riccardo Montolivo, che da capitano rossonero potrebbe presto trovarsi a salutare Milanello. A titolo definitivo.