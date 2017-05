ESCLUSIVA TMW - Milan e Roma tentennano per Alejandro Gomez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta lo dichiara incedibile, ma al momento non ci sono grandi offerte per Alejandro Gomez, vera e propria icona della grande stagione nerazzurra. Il Papu ha compiuto 29 anni lo scorso febbraio ed è questo il dato che preoccupa Roma e Milan: i giallorossi potrebbero puntare più su un centravanti - da qui gli interessamenti a Kalinic (che ha la stessa età di Gomez) e Schick - che non su un'ala, mentre i meneghini ora proveranno per altri obiettivi e poi, eventualmente, ritorneranno sul calciatore. Atletico Madrid e Siviglia, intanto, stanno alla finestra. Il mercato è ancora lungo, ma una situazione di incertezza non gioverebbe ai bergamaschi.