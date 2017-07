ESCLUSIVA TMW - Milan, idea Vangioni per il Saint-Etienne: contatto in serata

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Non solo il River Plate (club che lo vuole in prestito gratuito). Il terzino argentino Leonel Vangioni, in uscita dal Milan, è anche un'idea del Saint-Etienne. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in serata ci sarà un aggiornamento tra il club francese e l'entourage del calciatore per capire se questo interesse potrà trasformarsi in una trattativa concreta.