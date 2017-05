ESCLUSIVA TMW - Milan, il Marsiglia su Paletta ma lui aspetta il rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Olympique Marsiglia ha messo nel mirino il difensore centrale in scadenza nel giugno del 2018 con il Milan Gabriel Paletta. L'italo-argentino ha giocato una buona stagione con Montella, tanto da attirare le attenzioni di Rudi Garcia. Al momento però, lo stesso Paletta starebbe aspettando una chiamata da parte dei dirigenti milanisti per parlare del rinnovo, con il mese di maggio che sarà decisivo per il futuro dell'ex Atalanta.