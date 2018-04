ESCLUSIVA TMW - Milan, occhi su Sandro: ci sono anche Atletico e Valencia

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Il Milan punta Sandro per la prossima stagione. Il centrocampista attualmente in forza al Benevento piace molto a Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone e nelle prossime settimane il club rossonero potrebbe presentare un'offerta per assicurarsi le sue prestazioni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la società di via Aldo Rossi se la dovrà però vedere anche con Atletico Madrid e Valencia, oltre che con l'Inter, interessata al brasiliano.