ESCLUSIVA TMW - Milan, offerte dalla Russia per Kalinic. Che nicchia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nikola Kalinic continua ad avere estimatori in giro per l'Europa. Il croato, in gol nell'ultima sfida contro la sua ex squadra - la Fiorentina - piace allo Schalke04, ma per ora ha due offerte dalla Russia. Sia lo Spartak Mosca di Carrera, sia la Lokomotiv Mosca campione russo, hanno inoltrato le proposte al Milan che, da par suo, le prenderebbe in considerazione. Per ora, però, è Kalinic a non gradire la destinazione, preferendo rimanere nell'Europa occidentale.