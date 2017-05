ESCLUSIVA TMW - Milan-Rodriguez, le ultime. Visite mediche entro 10 giorni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi le visite mediche di Franck Yannick Kessié, presto quelle di Ricardo Iván Rodríguez. Dopo aver conquistato la salvezza (ieri sera la vittoria contro l'Eintracht Braunschweig), il Wolfsburg può adesso concentrarsi sulla cessione del laterale elvetico.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è previsto un contatto tra i due club nelle prossime ore per definire tutti i dettagli di un accordo da circa 18 milioni di euro.

Successivamente, entrerà in gioco il calciatore che sarà in Italia per le visite mediche già venerdì o, al massimo, prossima settimana. In quella occasione verranno messi nero su bianco anche tutti i dettagli relativi all'ingaggio: la certezza è che senza intoppi tutto verrà definito entro dieci giorni.