ESCLUSIVA TMW - Milan-Sanches, il Bayern fa muro sul prestito

Fonte: Ha collaborato Niccolò Ceccarini

© foto di Imago/Image Sport

Il Milan continua a trattare Renato Sanches, ma per ora non c'è l'accordo con il Bayern Monaco. Anche la formula è difficilmente azzeccabile, perché i rossoneri lavoravano per una cifra alta (8 milioni) più 30-35 di diritto di riscatto, mentre i bavaresi vorrebbero cedere (eventualmente) il centrocampista solo a titolo definitivo. Quindi il Bayern per ora fa muro, ma non è detto che nelle prossime ore le cose volgano in maniera differente.