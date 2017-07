ESCLUSIVA TMW - Milan, si lavora per Kalinic. Ma non tramonta Belotti

Fonte: Niccolò Ceccarini

Il Milan continua a lavorare per Andrea Belotti, attaccante di proprietà del Torino. Il bergamasco viene valutato dai granata 100 milioni di euro, non di meno, ma i rossoneri vorrebbero regalare a Montella un altro grande centravanti dopo Andre Silva. Trattativa davvero molto complessa, per questo l'idea principale rimane Nikola Kalinic, attaccante della Fiorentina, facilmente raggiungibile rispetto al Gallo.