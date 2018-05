ESCLUSIVA TMW - Milan su Dimitri Oberlin, l’agente: “Tra i migliori in Europa”

© foto di Imago/Image Sport

Estate bollente in arrivo per Dimitri Oberlin. Nelle ultime ore il Basilea ha esercitato il proprio diritto di riscatto per l’attaccante classe ‘97, acquistato dal RB Salisburgo per 6,5 milioni di euro (cifra record per il mercato elvetico). Difficilmente però il futuro di Oberlin, nove gol quest’anno (quattro dei quali in Champions), sarà ancora in Svizzera. Su di lui, come raccolto da TMW, hanno infatti messo gli occhi Milan, Schalke 04, Marsiglia e Benfica. Manifestazioni d’interesse confermate a questi stessi canali dal suo agente Milos Malenovic, che non sembra avere dubbi sul futuro del giovane giocatore: “Oberlin piace a tante squadre importanti. Deve migliorare ancora, ma ha una velocità e una potenza incredibili. Credo che sia uno dei migliori attaccanti d’Europa, se non il migliore, nella pressione alle difese avversarie”.