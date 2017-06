ESCLUSIVA TMW - Milan, su Pasalic interesse di Lazio e Valencia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio, alla ricerca di un centrocampista, ha messo nel mirino Mario Pasalic, calciatore del Chelsea in prestito al Milan. La sensazione è che, almeno per il momento, il croato partirà in ritiro con i rossoneri, ma i biancocelesti si sono fatti sotto nelle ultime ore. Oltre ai biancocelesti c'è l'interesse del Valencia.